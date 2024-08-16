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В страшной аварии в Салмачах 16 августа погиб 27-летний парень

Водитель Лады скончался на месте

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Дорожное происшествие случилось утром 16 августа 2024 года, на ул. Центральная. Участники - 2 машины: Renault и Лада. Удар был настолько сильный, что второй автомобиль выбросило в забор, а первый развернуло поперек проезжей части, авто загорелось.

Водитель Лады скончался на месте, еще 5 человек, в частности 4-летний малыш, получили травмы. Свидетели говорят, что ребенка буквально выбросило из окна.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан начался суд над женщиной, у которой в пожаре погибли 7 человек. Все произошло 18 июля минувшего года. Пламя уничтожило дом и строения рядом. После ликвидирования огня были найдены тела 7 людей, в частности 4 несовершеннолетних.

Кроме того, мы говорили, что в Набережных Челнах 45-летнего мужчину придавило полуприцепом насмерть. Сотрудники ГАИ в Челнах сообщили, что из-за невнимательности умер 45-летний человек.

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