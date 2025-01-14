В результате атаки беспилотника завод «Казаньоргсинтез» не пострадал

Сегодня, 14 января 2025 года, телеграм-канал Mash писал об атаки БПЛА на завод «Казаньоргсинтез». В настоящее время известно, что он не пострадал в ходе атаки беспилотного летательного аппарата.

В пресс-службе Республики Татарстан отметили, что сообщения о нападении дрона на одно из промышленных предприятий Казани являются ложными.

Ранее мы писали о том, что появилось официальное заявление властей об атаке БПЛА 14 января в Казани.

Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.

Что делать, если вы оказались на улице, в автомобиле или общественном транспорте....