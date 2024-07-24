В казанском СНТ женщина нашла боеприпас времен Гражданской войны

Женщина из СНТ «Лагерная» в Казани случайным образом нашла у себя на территории снаряд времен Гражданской войны. Объект был обезврежен специалистами, пишет Mash Iptash.

На участке местная жительница заметила необычный предмет, который лежал в земле, и быстро вызвала экспертов.

В комментариях люди начали писать, что женщине просто несказанно повезло, что снаряд за все это время не взорвался.

Ранее мы писали о том, что аферисты от имени Центробанка украли у татарстанки 1 млн рублей. По словам потерпевшей, ей поступил звонок в мессенджере от неизвестных. Они рассказали, что для получения одного письма необходимо назвать код из сообщения. Женщина согласилась.

Кроме того, мы говорили, что альметьевскую колонию №8 оштрафовали из-за травмированных зэков. Прокуратура организовала проверку.