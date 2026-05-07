В Казани зафиксировано 183 укуса клещей за май

По данным Роспотребнадзора на 6 мая, в Татарстане от укусов клещей пострадали 750 человек, среди них 165 детей. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Казани — 183 укуса. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года пострадало 2192 человека.

Второе место по числу укусов занимают Набережные Челны с 79 случаями. Далее следуют Альметьевский район (75), Бугульминский район (65), Нижнекамский район (52) и Заинский район (36).

Исследование 332 клещей, снятых с людей, показало наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза в 46 образцах (13,9%), гранулоцитарного анаплазмоза человека — в 2 (0,6%), моноцитарного эрлихиоза человека — в 1 (0,3%). Возбудитель клещевого энцефалита не обнаружен. Случаев заражения клещевыми инфекциями зарегистрировано не было.

В республике проводится обработка общественных пространств от клещей. По плану предусмотрена обработка площади 2500 гектаров, на данный момент обработано 528,4 гектара. Прививки против клещевого энцефалита получили 9950 человек, что составляет 72% от плана.