В Казани задержан мужчина, убивший ножом в сердце молодого парня в центре города

Полицейские в Казани задержали мужчину, который подозревается в убийстве молодого парня в центре города, на улице Коммунаров. Напомним, ранее там очевидцы нашли тело с ножевым ранением в сердце.

По данным "ТИ", на Коммунаров случилась ссора между двумя мужчинами, которая быстро превратилась в жестокую драку. 35-летний мужчина достал нож и нанес удары в грудь и спину своей жертве.

От тяжелых ранений его оппонент скончался на месте трагедии.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело об убийстве, детали которого сейчас устанавливают правоохранители.