В Казани задержан 70-летний рецидивист по серии краж

Казанская полиция задержала 70-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж в городе. Подозреваемый имеет судимости в прошлом. Общий размер причиненного ущерба составил около 100 тысяч рублей.

Преступник выбирал людные места и моменты невнимательности владельцев имущества. Среди похищенного — женская сумка с документами и деньгами из кафе, мобильный телефон со скамейки в городском парке, велосипед из подъезда жилого дома.

Мужчина признал свою вину в совершении преступлений. По фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Расследование продолжается, сообщили в УМВД России по Казани.