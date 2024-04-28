В Казани водитель Peugeot не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и столкнулся с ним
Госавтоинспекция Казани
В Казани произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция Казани.
Авария произошла на улице Габишева. 35-летний водитель автомобиля Peugeot не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и из-за этого произошло столкновение.
В результате аварии пострадал 37-летний водитель мототранспорта. У него травмы различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.
Ранее стало известно, что в Казани с начала года произошло 258 аварий, а также то, что самыми частыми видами ДТП стали столкновения и наезды на пешеходов.
Кроме того, почти на 20% сократился выпуск автомобилей в Татарстане.
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