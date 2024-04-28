В Казани водитель Peugeot не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и столкнулся с ним

Есть один пострадавший: в Казани столкнулись иномарка и мотоцикл Yamaha

В Казани произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция Казани.

Авария произошла на улице Габишева. 35-летний водитель автомобиля Peugeot не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и из-за этого произошло столкновение.

В результате аварии пострадал 37-летний водитель мототранспорта. У него травмы различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что в Казани с начала года произошло 258 аварий, а также то, что самыми частыми видами ДТП стали столкновения и наезды на пешеходов.

Кроме того, почти на 20% сократился выпуск автомобилей в Татарстане.