Новости Казани

В Казани прошла генеральная репетиция парада Победы

Диляра Аминова Редактор выходного дня
В центре Казани состоялась финальная репетиция парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для проведения мероприятия были перекрыты центральные улицы столицы Татарстана. Торжественное прохождение войск казанского гарнизона прошло на площади Тысячелетия.

В репетиции участвовали военнослужащие казанского гарнизона, демонстрирующие высокий уровень дисциплины и боевой подготовки. Основное мероприятие запланировано на 9 мая в 10:00 по московскому времени.

По словам заместителя руководителя исполкома Казани Азата Абзалова, парад будет включать показ исторической и современной военной техники. Мероприятие станет ключевым событием в праздновании Дня Победы в республике.

