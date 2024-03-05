В Казани пройдет конкурс чтецов Корана среди девушек
dumrt.ru
В Казани пройдет второй Всероссийский конкурс «С любовью к Корану». 9-10 марта девушки покажут свои способности в заучивании священного писания. Сообщает ДУМ РТ.
Мероприятие пройдет в Центре подготовки хафизов Корана Казанского исламского университета.
Основная цель конкурса заключается в поднятии уровня знаний Корана среди женщин-мусульман и стимулировании их к дальнейшему углубленному изучению.
Участницы выступят в четырех категориях: демонстрация знания двух, трех, восьми или даже 15 джузов.
Организаторы подчеркнули, что конкурс будет разделен на два этапа: квалификационный этап пройдет 9 марта, в то время как основной этап и награждение победителей запланированы на 10 марта.
Напомним, что в Казани планируют построить мусульманскую школу и детский сад.
Ранее, в Казани открылся первый школьный центр по триатлону.