В Казани пройдет конкурс чтецов Корана среди девушек

В Казани пройдет второй Всероссийский конкурс «С любовью к Корану». 9-10 марта девушки покажут свои способности в заучивании священного писания. Сообщает ДУМ РТ.

Мероприятие пройдет в Центре подготовки хафизов Корана Казанского исламского университета.

Основная цель конкурса заключается в поднятии уровня знаний Корана среди женщин-мусульман и стимулировании их к дальнейшему углубленному изучению.



Участницы выступят в четырех категориях: демонстрация знания двух, трех, восьми или даже 15 джузов.



Организаторы подчеркнули, что конкурс будет разделен на два этапа: квалификационный этап пройдет 9 марта, в то время как основной этап и награждение победителей запланированы на 10 марта.

Напомним, что в Казани планируют построить мусульманскую школу и детский сад.

Ранее, в Казани открылся первый школьный центр по триатлону.