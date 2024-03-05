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· Артем Акчурин

В Казани пройдет конкурс чтецов Корана среди девушек

В Казани пройдет конкурс чтецов Корана среди девушек

dumrt.ru

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В Казани пройдет второй Всероссийский конкурс «С любовью к Корану». 9-10 марта девушки покажут свои способности в заучивании священного писания. Сообщает ДУМ РТ.

Мероприятие пройдет в Центре подготовки хафизов Корана Казанского исламского университета.

Основная цель конкурса заключается в поднятии уровня знаний Корана среди женщин-мусульман и стимулировании их к дальнейшему углубленному изучению.

Участницы выступят в четырех категориях: демонстрация знания двух, трех, восьми или даже 15 джузов.

Организаторы подчеркнули, что конкурс будет разделен на два этапа: квалификационный этап пройдет 9 марта, в то время как основной этап и награждение победителей запланированы на 10 марта.

Напомним, что в Казани планируют построить мусульманскую школу и детский сад.

Ранее, в Казани открылся первый школьный центр по триатлону.

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