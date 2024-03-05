В Казани открылся первый школьный центр по триатлону

В Казани в лицее №186 открыли первый школьный центр по триатлону. Об этом сообщает мэрия Казани.

Уже сегодня в центре числятся 125 учащихся разного возраста. Тренировки проводят три раза в неделю. Со школьниками занимается мастер спорта по легкой атлетике Акмаль Ишов.

Зал оборудован всем необходимым для занятий. Там есть велотренажеры, инвентарь для плавания и шведские стенки.

Триатлон — это 1500 м вплавь, велосипедный заезд на 40 км и 10 км по стадиону бегом.

Напомним, ранее полиция начала проверку после массовой драки подростков в ТЦ «Тандем» в Казани.