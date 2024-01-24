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· Артем Акчурин

ДУМ РТ: На Казанке построят мусульманский духовно-образовательный комплекс

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В Казани планируется строительство духовно-образовательного комплекса, который будет курировать ДУМ РТ. В центр войдет частная школа и детский сад. Сообщает муфтий РТ Камиль Самигуллин.

Объект займет 4 га на территории между Кремлевской и Кировской дамбами, где ранее был расположен парк «Кырлай». В Казани были проведены обсуждения для представления разрешения на использование указанного участка территории.

Будущий образовательный проект оценивается в 247 млн рублей.

Муфтий РТ заявил, что нужно поддерживать национальное образование. Территория позволяет построить школу и садик, где преподавание будет реализовываться на татарском языке.

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