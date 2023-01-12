В Казани при столкновении скорой и краснобуса погибла пациентка, которую везли в больницу, два человека пострадали

В Казани красный автобус не успел среагировать на скорую, везущую пациентку в больницу, и врезался в нее.

Авария произошла сегодня, 12 января, в полдень на перекрестке улиц Парина и Мавлютова. Краснобус под номером 22 столкнулся с машиной скорой. В ДТП погибла 80-летняя пациентка, которую везли медики.

Есть и другие пострадавшие: фельдшер и женщина, сопровождавшая пенсионерку, получили травмы.

ГИБДД публикует кадры с места происшествия. Судя по ним, скорая выехала на встречку и столкнулась с автобусом лоб в лоб.

Следователи возбудили уголовное дело "по факту нарушения ПДД и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По их данным, "скорая" выехала на встречку.

