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В Казани при столкновении скорой и краснобуса погибла пациентка, которую везли в больницу, два человека пострадали

В Казани при столкновении скорой и краснобуса погибла пациентка, которую везли в больницу, два человека пострадали

Фото: МВД РТ

В Казани красный автобус не успел среагировать на скорую, везущую пациентку в больницу, и врезался в нее.

Авария произошла сегодня, 12 января, в полдень на перекрестке улиц Парина и Мавлютова. Краснобус под номером 22 столкнулся с машиной скорой. В ДТП погибла 80-летняя пациентка, которую везли медики.
Есть и другие пострадавшие: фельдшер и женщина, сопровождавшая пенсионерку, получили травмы.

ГИБДД публикует кадры с места происшествия. Судя по ним, скорая выехала на встречку и столкнулась с автобусом лоб в лоб.

Следователи возбудили уголовное дело "по факту нарушения ПДД и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По их данным, "скорая" выехала на встречку.

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