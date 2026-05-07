В Казани отключили газ в девяти квартирах дома на улице Гагарина

Жилищная инспекция Татарстана приняла решение о временном отключении газоснабжения в доме №47 на улице Гагарина в Казани. Причиной стало обнаружение негерметичности внутридомового газопровода.

Отключение затронуло девять квартир, оборудованных газовыми плитами и водонагревателями. Жильцы этих помещений временно лишены доступа к газоснабжению до полного устранения неисправности.

Для возобновления подачи газа специалистам необходимо провести полный ремонт газопровода и получить доступ во все отключенные квартиры для проведения технических работ и проверок.

Жилищная инспекция проводит проверку по факту обнаруженной неисправности. Целью проверки является установление причин возникновения негерметичности и разработка мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем.