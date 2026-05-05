В Казани отключат горячую воду на две недели

Диляра Аминова Редактор выходного дня
С 12 по 26 мая в Казани будет прекращена подача горячей воды в жилые дома, детские сады и школы, подключенные к тепловым сетям АО «Татэнерго». Об этом сообщили в пресс-центре города.

Причиной отключений являются гидравлические испытания и плановый ремонт тепловых сетей. Администрация уточнила, что сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от хода их выполнения.

Жителям рекомендуется заранее ознакомиться с графиком отключений и следить за объявлениями в подъездах своих домов. Необходимо соблюдать меры безопасности при отсутствии горячего водоснабжения.

При обнаружении повреждений коммуникаций или других проблем жители могут обратиться на круглосуточную горячую линию Казанских тепловых сетей по номеру +7 (800) 234-82-43.

