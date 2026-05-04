В Казани ограничат продажу алкоголя на День Победы

Кабинет министров Татарстана принял постановление об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в центре Казани 9 мая. Запрет будет действовать в день празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ограничения коснутся центральной части города, включая основные улицы: Баумана, Карла Маркса, Пушкина и Петербургскую, а также проспект Ямашева и другие крупные магистрали города.

Мера введена в целях обеспечения общественного порядка и безопасности во время массовых праздничных мероприятий. Ограничения будут действовать в течение дня празднования.