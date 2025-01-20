Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани нашли осколки БПЛА

На месте происшествия задействованы сотрудники ...

pixabay.com

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По предварительной информации, обломки беспилотника обнаружили в Кировском районе Казани.

На месте происшествия задействованы сотрудники Росгвардии, полиции и пожарной службы, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что вертолетный завод в Казани ночью оказался под угрозой атаки БПЛА.

Пресс-служба Раиса Татарстана прокомментировала атаку БПЛА в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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