В Казани нашли осколки БПЛА
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По предварительной информации, обломки беспилотника обнаружили в Кировском районе Казани.
На месте происшествия задействованы сотрудники Росгвардии, полиции и пожарной службы, пишет Mash Iptash.
Ранее мы писали о том, что вертолетный завод в Казани ночью оказался под угрозой атаки БПЛА.
Пресс-служба Раиса Татарстана прокомментировала атаку БПЛА в Казани.
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