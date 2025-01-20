Пресс-служба Раиса Татарстана прокомментировала атаку БПЛА в Казани

Пресс-служба Раиса Татарстана дала комментарий по поводу утренней атаки беспилотников.

В ведомстве сообщили, что попытка атаки вражеских дронов была нацелена на промышленные объекты республики, однако благодаря принятым мерам все беспилотники были обезврежены. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Экстренные службы продолжают работу на месте, устраняя последствия происшествия. Также уточняется, что после первых сообщений Раис Татарстана Рустам Минниханов лично прибыл на место событий и находится в курсе всей оперативной информации.

По данным пресс-службы, все предприятия функционируют в обычном режиме.

Ранее мы писали о том, что вертолетный завод в Казани ночью оказался под угрозой атаки БПЛА.