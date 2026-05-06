В Казани начнут тестировать троллейбус с автономным ходом

Муниципальное унитарное предприятие «Метроэлектротранс» запустит испытания инновационного троллейбуса на улицах Казани. Тестирование продлится один месяц и охватит маршруты №1, 3, 5 и 8.

Троллейбус модели «Авангард» производства вологодской компании «Транс-Альфа» способен передвигаться без подключения к контактной сети благодаря встроенной батарее. Это позволяет ему преодолевать участки дороги, не оборудованные электросетью.

Транспортное средство рассчитано на 86 пассажиров, из них 30 мест для сидения. Салон оснащен видеомониторами и зарядными станциями с USB-разъемами для мобильных устройств пассажиров.

Результаты тестирования помогут оценить эффективность использования автономных троллейбусов в городской транспортной системе Казани.

