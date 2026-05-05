В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Утром в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На улице Болотникова столкнулись мотоцикл «Минск» и автомобиль «Ларгус».

По данным Госавтоинспекции, водитель «Ларгуса» (27 лет, житель Кировского района) нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу мотоциклисту. Водитель легкового автомобиля двигался по улице Болотникова в направлении от улицы Горьковское Шоссе, мотоциклист ехал по улице Фрунзе со стороны улицы Чкалова.

Водитель мотоцикла, 38-летний житель Приволжского района, погиб на месте происшествия. Видеозапись момента аварии была обнародована правоохранителями.

По предварительной информации, водитель автомобиля работал курьером одного из маркетплейсов. Обстоятельства происшествия уточняются.