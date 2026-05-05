В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА

МЧС России опубликовало в официальном приложении информацию об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Казани и Зеленодольске. Ведомство рекомендует жителям этих городов принять необходимые меры безопасности.

На остальной территории Татарстана остается в силе режим ракетной опасности, введенный ранее.

В связи с угрозой аэропорты Казани и Нижнекамска временно прекратили прием и отправку воздушных судов. Авиакомпании информируют пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов.