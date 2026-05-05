В Казани батареи работают при температуре выше 20 градусов

Жители Авиастроительного района Казани столкнулись с проблемой чрезмерного отопления в квартирах. При уличной температуре свыше 20 градусов радиаторы продолжают функционировать на полную мощность, создавая в помещениях температуру около 30 градусов.

Попытки решить проблему через управляющие компании оказались безрезультатными. Коммунальные службы рекомендуют жителям обращаться в жилищно-эксплуатационные участки, однако это не приводит к снижению температуры. Открытые окна не обеспечивают достаточного охлаждения квартир.

По информации комитета жилищно-коммунального хозяйства, отопительный сезон завершится только 7 мая по решению исполкома. Это означает, что жители будут вынуждены переносить повышенную температуру в домах как минимум еще двое суток.

Проблема усугубляется тем, что большинство жителей не могут самостоятельно регулировать подачу тепла в радиаторах. Ситуация вызывает массовое недовольство в социальных сетях, однако официальный график отопления будет соблюдаться до установленной даты.