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4 авто столкнулись на улице Чистопольской в Казани

В аварии серьезно оказались повреждены каршеринг и Subaru

МВД

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На ул. Чистопольской в Казани случилась авария с участием 4 автомобилей.

Как рассказали свидетели дорожного происшествия, все случилось, когда водитель каршеринга хотел перестроиться и обогнать другие машины, вот только столкнулся с HAVAL. После ДТП арендованное авто отлетело в BMW и Subaru, пишет Татарстан 24.

Очевидцы добавили, что BMW и Subaru были в средней полосе, а HAVAL двигался по автобусной линии. В аварии серьезно оказались повреждены каршеринг и Subaru. К счастью, потерпевших нет.

Кроме того, мы говорили, что на улице Минской в Казани мужчина, когда выходил из трамвая №5, камнем разбил стекло. По информации службы, все случилось вечером 15 июля 2024 года. Водитель, увидел, что количество пассажиров превышает число оплаченных билетов и по инструкции открыл дверь, чтобы выпустить людей.

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