В двух районах Казани отключили электроснабжение

Жители Авиастроительного и Приволжского районов Казани остались без электричества. Об отключениях сообщили местные жители в социальных сетях.

В Авиастроительном районе свет пропал в домах на улицах Беломорской и Челюскина. По информации Сетевой компании, на этих улицах и прилегающих территориях проводятся восстановительные работы.

Проблемы с электроснабжением также затронули Приволжский район, где без света остались дома на улице Габишева. Кроме того, из-за отключений не функционируют светофоры на некоторых дорогах города.

Компания не уточнила сроки завершения работ и восстановления электроснабжения в пострадавших районах.