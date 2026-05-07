Новости Казани

В центре Казани образовались пробки восьмибалльной интенсивности

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Вечером в Казани на центральных улицах города зафиксирована значительная загруженность дорог. По данным навигационных сервисов, интенсивность пробок достигла восьми баллов.

Наиболее плотные заторы сложились на улицах Кремлевской, Пушкина, Карла Маркса, Московской и Татарстан. Затруднено движение на Булаке, Право-Булачной и Лево-Булачной улицах. Осложнена проезжаемость на подъездах к Казанскому кремлю и в районе железнодорожного вокзала.

Значительные заторы образовались на Вишневского в направлении Сибирского тракта и на Кремлевской дамбе. Длина одной из пробок составила 1,5 километра. Затруднения вызваны перекрытием дороги в районе Цирка.

Организаторы напоминают, что с 1 по 7 мая с 16:00 до 23:30 в связи с подготовкой к празднику возможны перекрытия движения на ряде центральных улиц города.

