«Таких только пытать и казнить»: что казанцы думают о приговоре Галявиеву два года спустя

В годовщину школьного теракта в Казани несколько школ получили угрозы

Сегодня, 11 мая исполняется ровно два года с момента трагедии в 175 гимназии. Этим же утром оперативные службы сообщили, что поступило несколько сообщений о возможных терактах в учебных заведениях города.

В годовщину трагедии территория гимназии, где были убиты 9 человек, больше напоминает военную базу, передает корреспондент PROKAZAN. Периметр гимназии сегодня патрулируют сотрудники Росгвардии, стоят три машины полиции и грозная охрана никого не пускает к воротам школы. Желающих возложить цветы не наблюдается, но вполне возможно, что этого и нельзя сделать.

Что происходит у ворот школы сегодня

Прошло два года с момента трагедии. Видимо этого было достаточно, чтобы Казань забыла о том дне, который потряс всю страну свой жестокостью. Сегодня у школы нет ни одного цветка, желающих оставить цветы у гимназии также не наблюдается.

Да и сотрудники Росгвардии никого не подпускают даже близко к воротам школы.

Какой гимназия стала спустя два года

Спустя два года мало что напоминает визуально о трагедии: школу не узнать: новый фасад здания, появился бассейн, а трагический кабинет, где и произошел массовый расстрел превратили в общественное пространство. Только 9 светильников, установленных в этом месте (по числу убитых) напоминают о трагедии.

Что это не обычная казанская гимназия сегодня видно только по усиленной охране.

На улице проходят уроки физкультуры, на которых школьники беззаботно играют в мяч на обновлённой спортивной площадке. А в самом здании изменилось даже расположение кабинетов.

Кажется, что все забыли, что два года назад эта гимназия стала местом жестокой расправы, в которой погибли ни в чем не повинные дети.

Опрошенные корреспондентом PROKAZAN прохожие сходятся во мнении, что пожизненное заключение для убийцы 9 человек, из которых 7 — дети, это слишком мягкое наказание.

«Таким как он надо приговаривать к смертной казни. Этот человек не должен содержаться на наши налоги. На его руках кровь детей, которые только начинали жить, у них было будущее, а он его забрал. Гадко и ничтожно», — со слезами на глазах говорит пенсионерка Наталья Львовна.

Эмоциональный порыв женщины был настолько силен, а глаза наполненные ненавистью и скорбью, что в выражениях она не стесняется.

День памяти жертвам теракта в 2021 и в 2022 году. Автор фото1: kzo. Автор фото2: Данила Егоров.

«Это то самое место, мимо которого я не могу проходить. Как только приближусь хотя бы на метр, ком в горле начинает вставать. Не могу поверить, что в тот момент, пока я дома пила чай, под моими окнами убивали детей. Это страшно, это действительно страшно», — говорит местная жительница Пестрыгина Ольга Фёдоровна

«Да, такую школу я помню из новостей. И знаете, для таких как это существо, смертная казнь единственное, что подходит. Казнь с особенно жестокими пытками. А пожизненное, в этом случае, в моих глазах — это помилование. Пытать таких надо. И глядя на действительно жестокие наказания, может и таких как он будет меньше. И плевать на толерантность и гуманизм, если наших детей и внуков беспощадно убивают», — делится своим мнением таксист, который пожелал остаться анонимным.

Автор фото: Алина Алмакаева. Школа в годовщину трагедии

Трагедия в гимназии №175

Утром 11 мая 2021 года, бывший ученик 175 гимназии ворвался в школу с оружием и начал стрелять во всех. В охрану, учителей и детей. На руках Ильназа Галявиева кровь девятерых человек. Из них семеро были ни в чём не повинные дети.

Галявиева приговорили к пожизненному заключению и признали виновным по пяти статьям обвинения. Большую часть своего наказания он будет отбывать в колонии особого режима.

Автор фото: evening-kazan.ru Фото школы до трагедии

По статье «Убийство» Ильназу Галявиеву назначили пожизненное лишение свободы, за «Покушение на убийство» — 9 лет с ограничением свободы на 1 год, за незаконное изготовление взрывчатых веществ — 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 150 тысяч рублей, за незаконное хранение взрывчатых веществ — 3 года лишения свободы со штрафом в 80 тысяч рублей, за уничтожение чужого имущества — 3 года лишения свободы. Также он должен выплатить сумарно 22 миллиона рублей всем пострадавшим.

Сам Ильназ Галявиев утвержадает, что будет писать книгу, для того, чтобы выплатить штраф и моральную компенсацию.

Ильназ Галявиев. Автор фото: RBC.ru