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Историческое здание больницы в Казани получит статус ОКН

В Казани историческое здание рабочей больницы, ...

Алиса Петрова

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В Казани историческое здание рабочей больницы, известное как Плетнёвская больница, будет признано объектом культурного наследия.

Экспертиза подтвердила его статус памятника истории и культуры регионального значения. Это здание, возведенное в 1914 году, расположено на улице Ватутина, 13, и на данный момент находится на балансе городской клинической больницы No7, хотя сейчас оно не используется.

Созданная для оказания медицинской помощи рабочим завода братьев Крестовниковых — известных купцов и благотворителей, эта больница после революции изменила свое название на 3-ю Советскую (рабочую), а позднее получила имя казанского хирурга Ивана Домрачева. В 90-х годах здесь открылся республиканский клинический неврологический центр, и был возведен новый корпус для поликлиники. Однако с тех пор прошло почти три десятилетия, и здание осталось без должного ремонта.

На сегодняшний день здание представляет собой интересную архитектурную конструкцию с трехэтажной частью и двухэтажным блоком с выразительной полукруглой стеной. Его сложная асимметричная планировка придает ему особый характер. Состояние здания оценивается как удовлетворительное, а эксперты подчеркивают его ценность не только с исторической точки зрения, но и как значимый элемент архитектурного наследия Казани, сообщает Вести Татарстан.

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