Мэр Казани пообещал разобраться с бизнесменами, которые занимают укрытия в домах

Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал разобраться с бизнесменами, которые используют укрытия в жилых домах для своих нужд.

Эта проблема особенно остро стоит в Приволжском районе, где местные жители уже длительное время жалуются на неудобства.

На пресс-конференции, организованной «Вечерней Казанью», градоначальник подчеркнул, что есть все необходимые регламенты для решения подобных ситуаций, и он готов инициировать проверки.

Теперь мэрия взяла на себя обязательство выяснить, кто отвечает за эту ситуацию, и привлечь к ответственности тех, кто нарушает нормы использования помещений укрытий.

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