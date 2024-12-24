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Мэр Казани пообещал разобраться с бизнесменами, которые занимают укрытия в домах

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Екатерина Кузьминых

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Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал разобраться с бизнесменами, которые используют укрытия в жилых домах для своих нужд.

Эта проблема особенно остро стоит в Приволжском районе, где местные жители уже длительное время жалуются на неудобства.

На пресс-конференции, организованной «Вечерней Казанью», градоначальник подчеркнул, что есть все необходимые регламенты для решения подобных ситуаций, и он готов инициировать проверки.

Теперь мэрия взяла на себя обязательство выяснить, кто отвечает за эту ситуацию, и привлечь к ответственности тех, кто нарушает нормы использования помещений укрытий.

Ранее сообщалось, что Мэр Казани призвал не унывать из-за того, что Казань не попала на тысячерублевку

Также сообщалось, что Наркологи объяснил жителям Татарстана почему пить на Новый Год лучше не стоит

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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