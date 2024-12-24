Мэр Казани пообещал разобраться с бизнесменами, которые занимают укрытия в домах
Екатерина Кузьминых
Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал разобраться с бизнесменами, которые используют укрытия в жилых домах для своих нужд.
Эта проблема особенно остро стоит в Приволжском районе, где местные жители уже длительное время жалуются на неудобства.
На пресс-конференции, организованной «Вечерней Казанью», градоначальник подчеркнул, что есть все необходимые регламенты для решения подобных ситуаций, и он готов инициировать проверки.
Теперь мэрия взяла на себя обязательство выяснить, кто отвечает за эту ситуацию, и привлечь к ответственности тех, кто нарушает нормы использования помещений укрытий.
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