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· Алина Алмакаева

"Спартак" обыграл "Рубин" со счётом 4:1

"Спартак" обыграл "Рубин" со счётом 4:1

championat.com

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В матче РПЛ, московский "Спартак" одержал впечатляющую победу над казанским "Рубином". Игра, которая состоялась на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Игра была насыщенной и эмоциональной – каждая команда стремилась продемонстрировать свой лучший футбол.

Первый гол в матче был забит воротами "Рубина". Тео Бонгонда, полузащитник "Спартака", сумел пробиться сквозь оборону соперника и реализовать свою возможность. Но "Рубин" не собирался сдаваться, и на 39-й минуте хавбек Угучукву Иву сумел сравнять счет.

Однако,"Спартак" не собирался останавливаться на этом. Полузащитник Хесус Медина, который раньше выступал за армейцев, порадовал своих болельщиков, забив свой первый гол за новую команду и вывел "Спартак" вперед.

Последний гол в матче был забит Квинси Промесом на 73 -й минуте. Этот гол стал решающим и подарил московскому клубу важные три очка. "Спартак" продемонстрировал прекрасную командную игру и эффективность в реализации моментов, что позволило им одержать убедительную победу над сильным соперником.

Стоит отметить, что за день до игры в сети появилась информация о покупке болельщиков. Поддержку для команды искал "Рубин".

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