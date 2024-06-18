На Играх БРИКС в Казани единственный синхронист Александр Мальцев занял 1 место

На Играх БРИКС в Казани спортсмен по синхронному плаванию Александр Мальцев оказался на первом месте. Мужчина выступил в произвольной программе. Об этом рассказали организаторы мероприятий.

28-летний синхронист получил 211,6 балла. При этом, Александр был одним участником соревнований. По словам спортсмена, его не волнует, что других пловцов не было рядом. Мальцев был готов показать максимально хорошее выступление.

Для 4-кратного чемпиона мира в этой области это уже вторая золотая медаль на турнире. Ранее мужчина оставив позади себя синхрониста из Таиланда Кантинана Адисаисирибутра, пишет "КП-Пермь".

Ранее мы писали о том, что синхронистка Колесниченко завоевала золото на Играх БРИКС в Казани. На 2 месте оказалась спортсменка из Белоруссии Василина Хондошко (296,4750), а на третьем - Диана Онкес (229,9334) из Узбекистана.