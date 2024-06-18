Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

На Играх БРИКС в Казани единственный синхронист Александр Мальцев занял 1 место

28-летний синхронист получил 211,6 балла

AleksandrMaltsev

Подписаться в Telegram

На Играх БРИКС в Казани спортсмен по синхронному плаванию Александр Мальцев оказался на первом месте. Мужчина выступил в произвольной программе. Об этом рассказали организаторы мероприятий.

28-летний синхронист получил 211,6 балла. При этом, Александр был одним участником соревнований. По словам спортсмена, его не волнует, что других пловцов не было рядом. Мальцев был готов показать максимально хорошее выступление.

Для 4-кратного чемпиона мира в этой области это уже вторая золотая медаль на турнире. Ранее мужчина оставив позади себя синхрониста из Таиланда Кантинана Адисаисирибутра, пишет "КП-Пермь".

Ранее мы писали о том, что синхронистка Колесниченко завоевала золото на Играх БРИКС в Казани. На 2 месте оказалась спортсменка из Белоруссии Василина Хондошко (296,4750), а на третьем - Диана Онкес (229,9334) из Узбекистана.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Остановка конечная: что происходит с общественным транспортом в казанском микрорайоне Сухая Река?

Интересное в Казани

6 часов назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира

чем травят тараканов санэпидемстанция

Новости Казани

17 часов назад

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания

Интересное в Казани

2 дня назад

Быстро и дешево: как в Казани построить летний дом всего за один миллион рублей? 

уроки вокала в Новосибирске

Новости Казани

17 часов назад

Журналистку из Казани Фариду Курбангалееву* признали экстремистом

Новости Татарстана

день назад

Один погиб: в Казани 6 подростков влетели в опору моста и перевернулись на Ладе

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 19 июня объяснили большие очереди на вылет

Новости Казани

день назад

В Казани в 2024 году откроют термы за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Экологи нашли в лесу Татарстана свалку из баурсаков
Лонгриды
4 часа назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Казани

5 часов назад

Хочет забрать всё: футболист из Казани судится с бывшей женой после развода

Интересное в Казани

день назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

Новости Татарстана

5 часов назад

Новым мэром Иннополиса стал замруководителя города Дмитрий Вандюков

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане в результате ДТП погибли 5 человек
Казанец украл деньги из храма и разбил икону
Новости Татарстана
5 часов назад

Казанец украл деньги из храма и разбил икону

Новости Казани

6 часов назад

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар»

Новости Татарстана

7 часов назад

Не проедут пожарные и скорая: владелец пляжа в Челнах просит убрать шлагбаум

Новости Татарстана

9 часов назад

В селе Шуран дома начали уходить в овраг
Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой
Новости Казани
8 часов назад

Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой