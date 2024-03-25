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· Артем Акчурин

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью

mirnov.ru

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Над Казанью был снова замечен кружащий самолет из состава правительственного летного отряда «Россия». Ил-62М поднялся в воздух из местного аэропорта в 12:00, выполнил шесть кругов над городом и вернулся на посадку в 13:15. Информация об этом отражена в сервисе отслеживания полетов Flightradar24.

Фото: FlightRadar24

Самолеты Ил-62 выпускались в Казани с 1960-х по начало XXI века и использовались не только для пассажирских перевозок, но и для транспортировки высших должностных лиц страны. Ил-62 также выполнял рейсы с лидерами КНДР.

Напомним, что в начале марта в Казани был замечен самолет-«призрак». А 14 марта, в столице РТ был зафиксирован еще один самолет из летного отряда «Россия».

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