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· Артем Акчурин

В Казани был замечен самолет-«призрак»

В Казани был замечен самолет-«призрак»

dzen.ru

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Из аэропорта «Бегишево» накануне, 3 марта, отправился самолет, который прозвали «призраком» из-за своих совпадений с бортом, попавшим в авиакатастрофу на Курильских островах.

Этот бизнес-джет Bombardier с регистрационным номером RA-67130 привлек внимание, так как ранее в апреле 1992 года самолет с такими же номерами рухнул в Сахалинской области.

На борту этого самолета было 10 пассажиров, включая пять неоформленных. Причем взлетный вес превышал допустимый на 262 кг, что могло повлиять на безопасность полета. В результате допущенной ошибки экипажа при посадке один человек погиб, двое получили ранения, а самолет серьезно повредился.

Несмотря на совпадение номеров, стоит отметить, что это разные воздушные суда. Важно различать истории и события, связанные с этими самолетами, чтобы избежать недопониманий и недостоверной информации.

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