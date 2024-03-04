В Казани был замечен самолет-«призрак»

Из аэропорта «Бегишево» накануне, 3 марта, отправился самолет, который прозвали «призраком» из-за своих совпадений с бортом, попавшим в авиакатастрофу на Курильских островах.

Этот бизнес-джет Bombardier с регистрационным номером RA-67130 привлек внимание, так как ранее в апреле 1992 года самолет с такими же номерами рухнул в Сахалинской области.



На борту этого самолета было 10 пассажиров, включая пять неоформленных. Причем взлетный вес превышал допустимый на 262 кг, что могло повлиять на безопасность полета. В результате допущенной ошибки экипажа при посадке один человек погиб, двое получили ранения, а самолет серьезно повредился.

Несмотря на совпадение номеров, стоит отметить, что это разные воздушные суда. Важно различать истории и события, связанные с этими самолетами, чтобы избежать недопониманий и недостоверной информации.