Альметьевск в топе-30 городов РФ по загрязненному воздуху

Альметьевск оказался в топе-30 городов РФ, где было зафиксировано превышение загрязняющих веществ. Об этом сообщили в Росгидромете.

Во время исследования получилось определить 3 десятка городов России, где обнаружили резкий скачок диоксида серы, ПДК бензапирена и сероводорода.

В Альметьевске, Чите, Самаре и Новодвинске заметили превышение сероводорода. Помимо этого, вредные вещества есть в Кемерово, Красноярске, Норильске и т.д., пишет ТАСС.

Специалисты зафиксировали 188 случаев превышения "вредностей" в 10-кратном размере.

В исследовании говорится еще о 146 городах, где выросли показатели формальдегида.

Ранее мы писали о том, что в Министерстве экологии Татарстана рассказали, что специалисты не обнаружили вредных превышений в воздухе Челнов, на которые жаловались люди.

С 5 по 8 июля 2024 года, превышений не было обнаружено