Байкер из Татарстана Владимир Мироненко погиб в зоне спецоперации на Украине

В Татарстане простились с погибшим на Украине в зоне СВО байкером Владимиром Мироненко

В Татарстане накануне проводили в последний путь погибшего в зоне военной спецоперации Владимира Мироненко.

Он был активным участником мотоклуба "Стальные монстры" в Набережных Челнах. Байкера в последний путь проводили друзья по клубу, знакомые, родные, представители власти.

Мироненко было 37 лет, сообщается, что он погиб при выполнении боевой задачи. Место и обстоятельства его гибели не сообщаются.

Ранее ProKazan сообщал, что на Украине в зоне СВО в боях под Кременной погиб мобилизованный житель Казани разведчик Наиль Дасаев.