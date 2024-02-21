Путин в Казани проводит встречу с президентом Республики Сербской

Глава России Владимир Путин в столице РТ проводит переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком. Данные приводит РИА Новости.

Представители РС БиГ под контролем главы страны посетили Белоруссию. В ходе визита было организована встреча с президентом Александром Лукашенко и членами правительства.

20 февраля Додик был уже в Казани. По приезде он посетил православный храм и мечеть.

Сегодня в Казани проходит церемония открытия турнира «Игры будущего». Кроме представителей РС БиГ, на торжественной церемонии будут присутствовать и представители других стран.

Напомним, что сегодня в Казань прибыл Владимир Путин.

В ходе турнира, уже стартовали игры по фиджитал-баскетболу. Отметим, что в этой дисциплине УНИКС уступил американской команде.

Ранее, мы писали о том, что в Казани горожане не могут попасть к врачу из-за большой загруженности в период проведения соревнований.