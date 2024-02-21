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В Казани на «Играх будущего» УНИКС уступил американцам в баскетбол

В Казани на «Играх будущего» УНИКС уступил американцам в баскетбол

media.vkplay.ru

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Сегодня в Казани стартовал турнир по фиджитал-баскетболу «Игры будущего», где в первом матче встретились казанский УНИКС и американский R10. Победу одержала команда R10, выиграв как компьютерный этап со счетом 19:7, так и физический со счетом 13:8. Виртуальная битва проходила на консолях в симуляторе NBA 2K, а физическая игра — на одном кольце в формате «два на два».

На площадке за УНИКС выступали чемпион Единой лиги ВТБ Иван Лазарев, а также баскетболисты-любители Алексей Пасечник, Илья Русаков и Шухрат Мурадхаджаев. В составе R10 играли американцы Мэттью Роблес и Генри Карузо, киприот Тансу Аксой и бразилец Леонардо де Соуза.

Стоит отметить, что команду R10 представляет известный бразильский футболист Роналдиньо.

Напомним, что пациенты не могут попасть к врачу из-за «Игр будущего» в Казани.

Ранее, Владимир Путин прибыл в столицу Татарстана, Казань, с рабочим визитом.

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