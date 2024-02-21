Пациенты не могут попасть к врачу из-за «Игр будущего» в Казани

Подписчики телеграмм-канала «Злой Казанец» сообщают, что не могут попасть на приём к врачам в Студенческую поликлинику №21 в порядке живой очереди. Их просто не пускают к медикам.

Сообщается, что простых граждан без записи не пускают. В кабинет могут попасть только участники «Игр будущего». У входа стоят волонтеры турнира.

«Попасть на приём без записи просто невозможно. Дальше регистратуры нас не пускают. Говорят, что медперсонал перегружен из-за «Игр будущего» и не ведёт прием тех, кто без записи. При нас бабушка хотела попасть на перевязку, но её не пропустили. Ближайшая запись к врачам через три недели», — говорит подписчик.

В поликлиниках врачи не могут принимать больных, но на «Играх будущего» задействовано более 500 медиков.