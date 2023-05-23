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"Приставила нож к горлу ученика": учитель-дефектолог в Казани радикально решила конфликт на работе в школе

В Казани учителя-дефектолога заподозрили в угрозах расправой своей коллеге и ученику
"Приставила нож к горлу ученика": учитель-дефектолог в Казани радикально решила конфликт на работе в школе

Фото: открытые источники

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В казанской школе № 25 не заладились отношения местного специалиста-дефектолога и ее коллеги - учительницы начальных классов. В итоге конфликт женщин вылился в криминальную разборку.

Как пишет Mash Iptash, у дефектолога отношения с коллективом складывались плохо. Но больше других ей досаждала учительница начальных классов.

12 мая дефектолог отвела домой своего сына, имеющего особенности развития. Прихватила нож и вернулась в школу.

Она вошла в класс на урок коллеги из начальной школы и приставила нож к горлу ученика второго класса, сопровождая свои действия угрозами. Вызвали полицию, которая возбудила уголовное дело. К счастью, никто не пострадал.

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