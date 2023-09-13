Пригласил команды со всего мира: в Казани в 2024 году пройдут «Игры будущего»

Дмитрий Чернышенко пригласил в Казань на «Игры будущего» в 2024 году команды со всего мира

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России, пригласил клубные команды из всех стран мира на «Игры будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году.

Он напомнил, что ранее президент отметил, что киберспорт популярен во всем мире, а российские спортсмены находятся на лидирующих позициях. С его слов, здесь принципиальное значение имеет поддержка на высоком уровне. Дмитрий Чернышенко также подчеркнул, что «Игры будущего» - это исключительно российская разработка на стыке науки, спорт и IT, которая позволила вовлечь спортсменов из 38 стран, передает RT.

Вице-премьер сообщил, что правительство, по поручению президента Владимира Путина, продолжит создавать международные соревнования новых форматов, которые будут основаны на принципах справедливости и здоровой конкуренции. Он также пригласил клубные команды из всех стран мира на «Игры Будущего».