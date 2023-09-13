Новости Казани
· Полина Модестова

Пригласил команды со всего мира: в Казани в 2024 году пройдут «Игры будущего»

Дмитрий Чернышенко пригласил в Казань на «Игры будущего» в 2024 году команды со всего мира
Пригласил команды со всего мира: в Казани в 2024 году пройдут «Игры будущего»

pixabay

Подписаться в Telegram

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России, пригласил клубные команды из всех стран мира на «Игры будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году.

Он напомнил, что ранее президент отметил, что киберспорт популярен во всем мире, а российские спортсмены находятся на лидирующих позициях. С его слов, здесь принципиальное значение имеет поддержка на высоком уровне. Дмитрий Чернышенко также подчеркнул, что «Игры будущего» - это исключительно российская разработка на стыке науки, спорт и IT, которая позволила вовлечь спортсменов из 38 стран, передает RT.

Вице-премьер сообщил, что правительство, по поручению президента Владимира Путина, продолжит создавать международные соревнования новых форматов, которые будут основаны на принципах справедливости и здоровой конкуренции. Он также пригласил клубные команды из всех стран мира на «Игры Будущего».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

Топливный апокалипсис в Татарстане: дизель вырос в цене до 75 рублей и это не предел

Гид по скидкам Казани

день назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

установка сетки на вентиляцию от тараканов в москве

Новости Татарстана

18 часов назад

«В декабре будет климатический кошмар»: синоптики сказали, как начнется зима

Новости Татарстана

день назад

Обещал не штрафовать водителей: в Татарстане задержали начальника спецбатальона ГИБДД

аристон плита электрическая ремонт в Москве

Лонгриды

день назад

Татарский фильм за который не стыдно: «Бери да помни» покажут по всей России

Новости Казани

день назад

Рядом построят три «элитки»: в Казани участок возле Лядского сада готовится к жилой застройке

Новости Казани

21 час назад

Увеличился план по числу жителей: появится город-спутник между Казанью и Зеленодольском

Новости Татарстана

день назад

Идолы и герои мифологии: имам рассказал, какие имена в Исламе не приветствуются
Новости Татарстана
17 часов назад

Топливный апокалипсис в Татарстане: дизель вырос в цене до 75 рублей и это не предел

Топливный апокалипсис в Татарстане: дизель вырос в цене до 75 рублей и это не предел

Новости Татарстана

55 минут назад

Запущен пилотный проект: стало известно о создании ФГИС уполномоченных по правам человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

Важное в РТ

55 минут назад

Сбер рассказал о новых услугах на «Всероссийском дне поля – 2023»

Новости Казани

13 часов назад

Инфраструктура коротких дистанций позволяет: стало известно, будут ли перекрывать дороги в Казани на «Кросс нации – 2023»
Пригласил команды со всего мира: в Казани в 2024 году пройдут «Игры будущего»
Новости Казани
20 минут назад

Пригласил команды со всего мира: в Казани в 2024 году пройдут «Игры будущего»

Новости Казани

14 часов назад

Готовы платить 200, 120 и 110 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Казани

Новости Казани

15 часов назад

Воды не будет сутки: в Казани из-за подключение водопровода жители нескольких улиц останутся без воды

Новости Казани

16 часов назад

Пригласили выступить на международной арене: гимнасты Казани одержали победу Международном цирковом фестивале
Редакция рекомендует: бесплатное посещение и денежный приз на игровой баланс компьютерного клуба Казани
Интересное в Казани
5 дней назад

Редакция рекомендует: бесплатное посещение и денежный приз на игровой баланс компьютерного клуба Казани