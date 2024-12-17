Строительства первой части дамбы «Новая Портовая» близится к концу

В Казани на финишной прямой находится строительство первого участка дамбы «Новая Портовая», который не только защитит береговую линию от разрушительного воздействия воды, но и ускорит процесс ввода в эксплуатацию новых жилых комплексов.

Этот участок протянется на 210 метров, а в целом длина дамбы составит внушительные 12 километров.

Проект призван обеспечить безопасность от наводнений для районов города, находящихся ниже уровня Волги. Однако это не единственная задача нового сооружения! В планах также создание красивой набережной с уютными зонами для отдыха, выходом к реке и пляжем, что сделает эту часть города еще более привлекательной для жителей и гостей Казани. Таким образом, «Новая Портовая» станет не только защитным барьером, но и настоящим центром притяжения для любителей природы и активного отдыха, сообщает РБК.