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Победители олимпиад из Казани будут получать от города до 40 тыс. рублей

Исполком Казани утвердил размер премий которые будут получать школьники из столицы Татарстана за победы в олимпиадах.

ИТАР-ТАСС

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Исполком Казани утвердил размер премий которые будут получать школьники из столицы Татарстана за победы в олимпиадах.

Так администрация города распорядилась выплачивать 40 и 30 тыс. руб. победителям и призёрам финального этапа всероссийской олимпиады школьников. 20 тыс. для победителей регионального этапа ВОШа. А также по 5 тыс. победителям и призёрам республиканской олимпиады для школьников 8 класса.

Ранее мы сообщали, что электротранспорт в Казани полностью перейдут на бескондукторную оплату с 22 июля.

Ранее мы сообщали, что последнего пациента с ботулизмом из Казани перевели в стационар, врачи помогают ему восстановить здоровье после тяжёлой болезни и пребывания в реанимации

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