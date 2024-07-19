В Казани последнего пациента с ботулизмом перевели в стационар

Сегодня, 19 июля 2024 года, стало известно из телеграм-канала Mash Iptash, последнего пациента с ботулизмом отправили из реанимации в стационар инфекционной больницы в Татарстане. Сейчас состояние здоровья у потерпевшего стабильное, медики помогают ему восстанавливаться.

Ранее мы писали о том, что в РТ могут собирать до 250 млн рублей туристического налога.