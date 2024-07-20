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· 16+ · Полина Сластникова

Электротранспорт Казани полностью переходит на бескондукторную оплату

В «Метроэлектротранс» сообщили, что свой переход на проезд без кондуктора заканчивает трамвайный маршрут №7.

Транспортный сайт г. Казани

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В «Метроэлектротранс» сообщили, что свой переход на проезд без кондуктора заканчивает трамвайный маршрут №7.

Таким образом все трамваи и троллейбусы Казани с 22 июля будут ездить без кондукторов, оплату должны будут совершать сами пассажиры на терминалах у входа в транспорт.

Также в ведомстве рассказали, что вместе с переходом будут усилены меры по контролю за безбилетниками, и напомнили, что проезд надо оплачивать в течении одной остановки после посадки.

Ранее мы рассказывали, что Казань стала рекордсменом по росту цены на квадратный метр в новостройке за год.

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