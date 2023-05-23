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"Платят, чтобы убивали наших": названы имена звезд из Татарстана, которые финансируют ВСУ

Названы имена звезд из Татарстана, финансирующих бойцов ВСУ
"Платят, чтобы убивали наших": названы имена звезд из Татарстана, которые финансируют ВСУ

Фото: открытые источники

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В нашумевший список звезд, спонсирующих ВСУ, опубликованный в Сети телеграм-каналом "Образ будущего" попали несколько имен, которые для Татарстана близки и хорошо знакомы.

Так, эксперты канала уверяют, что вся информация в списках проверена и на 100% соответствует действительности. В перечень тех, кто отчислял средства украинской армии, попали певица Нюша - супруга бывшего казанского чиновника Игоря Сивова. Кстати, самого Сивова неделей ранее общественники попросили проверить на предмет сокрытия налогов.

В перечне спонсоров ВСУ оказалось имя актрисы Чулпан Хаматовой, остающейся по сей день почетным жителем Казани. В списке оказался и режиссер Тимур Бекмамбетов, которого с Татарстаном связывала супруга Наталия Фишман, вместе с мужем покинувшая РФ после начала СВО на Украине.

Компанию татарстанцам составила певица из Башкирии Земфира.
Всего в списке 100 человек.

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