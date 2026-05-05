Новости Казани

Овчарка напала на школьника в Казани, повредив руку

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Диляра Аминова
Подписаться на Дзен.канал

28 апреля в посёлке Кульсеитово Советского района Казани 15-летний девятиклассник подвергся нападению немецкой овчарки. Животное прыгнуло на подростка, пытаясь вцепиться в шею. Школьник защищался рюкзаком, но собака прокусила ему правую кисть. На месте происшествия оказал помощь случайный очевидец, проезжавший мимо на автомобиле. Врачи наложили пять швов и назначили курс профилактических уколов от бешенства на три месяца.

Травма особенно критична для подростка, так как он в этом году сдаёт ОГЭ. По словам матери, мальчик испытывает трудности с письмом и находится в подавленном состоянии. Сухожилия не повреждены, однако требуется длительное восстановление.

Выяснилось, что овчарка неоднократно проявляла агрессию к жителям посёлка. Соседи многократно обращались в службу отлова, но меры не принимались. По информации матери пострадавшего, животное содержит местная жительница, работающая учительницей в школе.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности. Расследование ускорилось после вмешательства председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, поручившего доложить о ходе дела и мерах по отлову животного. На момент подготовки материала информация об отлове собаки не поступала.

Случай в Казани вновь обострил проблему безопасности при содержании опасных животных. В республике уже действует режим экстраординарной ситуации по обращению с безнадзорными собаками, введённый после трагедии в ноябре 2025 года. Ответственность за содержание домашней овчарки несёт её владелец, которому грозит административная или уголовная ответственность в зависимости от результатов экспертизы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

12 часов назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

отрава для тараканов с борной кислотой и яйцом рецепт

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гид по Казани

2 дня назад

Преобразите жизнь этой весной: что сделать до лета

дрессировка попугаев в Ростове-на-Дону

Не у нас

18 часов назад

JSHS: эксцентрические упражнения дают лучший эффект при меньших нагрузках

Не у нас

17 часов назад

Casio показала часы AE1600HX за 46 долларов с батарейкой на 10 лет

Кулинария

22 часа назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
22 часа назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Польза

час назад

Сел за руль и вспомнил о правах слишком поздно: инспектор ГИБДД раскрыл, можно ли не разворачиваться

Новости Татарстана

час назад

«Единая Россия» запустила акцию помощи ветеранам войны

Новости Татарстана

2 часа назад

Нижнекамск лидирует по числу незаконных перепланировок

Гороскопы

2 часа назад

Романтика и испытания переплетутся: каким знакам июнь принесет любовь и судьбоносные встречи
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Гороскопы

3 часа назад

Для них не существует точки в отношениях: какие мужчины знаков продолжают тревожить бывших

Новости Татарстана

4 часа назад

Майские Аквариды можно наблюдать в Татарстане до конца мая

Гороскопы

4 часа назад

Крупные деньги появятся там, где не ждали: астролог выделила 3 знака с шансом на финансовый прорыв
«Приходят без опыта, а через полгода зарабатыва...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Приходят без опыта, а через полгода зарабатывают стабильно»: где в Казани новичка доводят до результата, а не бросают на старте