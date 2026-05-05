Овчарка напала на школьника в Казани, повредив руку

28 апреля в посёлке Кульсеитово Советского района Казани 15-летний девятиклассник подвергся нападению немецкой овчарки. Животное прыгнуло на подростка, пытаясь вцепиться в шею. Школьник защищался рюкзаком, но собака прокусила ему правую кисть. На месте происшествия оказал помощь случайный очевидец, проезжавший мимо на автомобиле. Врачи наложили пять швов и назначили курс профилактических уколов от бешенства на три месяца.

Травма особенно критична для подростка, так как он в этом году сдаёт ОГЭ. По словам матери, мальчик испытывает трудности с письмом и находится в подавленном состоянии. Сухожилия не повреждены, однако требуется длительное восстановление.

Выяснилось, что овчарка неоднократно проявляла агрессию к жителям посёлка. Соседи многократно обращались в службу отлова, но меры не принимались. По информации матери пострадавшего, животное содержит местная жительница, работающая учительницей в школе.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности. Расследование ускорилось после вмешательства председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, поручившего доложить о ходе дела и мерах по отлову животного. На момент подготовки материала информация об отлове собаки не поступала.

Случай в Казани вновь обострил проблему безопасности при содержании опасных животных. В республике уже действует режим экстраординарной ситуации по обращению с безнадзорными собаками, введённый после трагедии в ноябре 2025 года. Ответственность за содержание домашней овчарки несёт её владелец, которому грозит административная или уголовная ответственность в зависимости от результатов экспертизы.