Отлетел на пару метров: в Казани авто сбило курьера

В Казани курьер на велосипеде оказался сбит легковым автомобилем. Записью с камеры поделились свидетели ДТП.

На кадрах можно увидеть, как молодой человек пересекает "зебру" на транспорте. Однако внезапно на дороге появляется машина, которая снесла парня на высокой скорости. Потерпевший от удара улетел на пару метров.

Известно, что на место аварии прибыла бригада скорой помощи. О потерпевшем сейчас пока что ничего неизвестно.

Ранее мы писали о том, что 2-летняя девочка выпала с 5 этажа общежития в Зеленодольске и выжила. Соседи заметили, как девочка в подгузнике летит вниз, и кинулись на помощь. В это время ее старшая 3-летняя сестра разгуливала по подоконнику. Как рассказали свидетели, через 10 минут пришла мать.

Кроме того, мы говорили, что 3 авто столкнулись на пересечении улиц Меховщиков и Ирек в Казани.