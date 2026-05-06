Гюльчехра Бобокулова, совершившая преступление в Москве в 2016 году, останется на лечении в психиатрической больнице Казани. Суд признал женщину невменяемой, что исключает возможность уголовного наказания в традиционном смысле.

По решению российских властей экстрадиция преступницы на родину не планируется. Основная причина — отсутствие гарантий того, что после выписки из психиатрического учреждения женщина не будет освобождена и не совершит новые преступления.

В феврале 2016 года Бобокулова совершила серьезное преступление, после чего угрожала взрывом в общественном месте. Угроза оказалась ложной.

В женском отделении казанской психиатрической больницы в настоящее время содержатся 13 иностранных пациенток. Их возвращение на родину возможно только по международной конвенции и требует согласования с генеральными прокуратурами соответствующих государств с учетом общественного мнения.