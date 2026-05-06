Новости Казани

Обезглавившую ребенка няню оставили в психбольнице Казани

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Диляра Аминова
Суд признал невменяемой женщину, совершившую тя...

МК

Подписаться на Дзен.канал

Гюльчехра Бобокулова, совершившая преступление в Москве в 2016 году, останется на лечении в психиатрической больнице Казани. Суд признал женщину невменяемой, что исключает возможность уголовного наказания в традиционном смысле.

По решению российских властей экстрадиция преступницы на родину не планируется. Основная причина — отсутствие гарантий того, что после выписки из психиатрического учреждения женщина не будет освобождена и не совершит новые преступления.

В феврале 2016 года Бобокулова совершила серьезное преступление, после чего угрожала взрывом в общественном месте. Угроза оказалась ложной.

В женском отделении казанской психиатрической больницы в настоящее время содержатся 13 иностранных пациенток. Их возвращение на родину возможно только по международной конвенции и требует согласования с генеральными прокуратурами соответствующих государств с учетом общественного мнения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

JSHS: эксцентрические упражнения дают лучший эффект при меньших нагрузках

Гид по Казани

22 часа назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

народные средства для чистки стиральной машины

Гороскопы

день назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

Всё для мам: забота, поддержка и полезные решения каждый день

установка потолочного плинтуса в Казани

Не у нас

день назад

Casio показала часы AE1600HX за 46 долларов с батарейкой на 10 лет

Не у нас

6 часов назад

Лето без моря: разлив нефти грозит курортам Черного моря в 2026 году

Не у нас

4 часа назад

Что грозит блогерам в старости: эксперт Сафонов раскрыл, что их ждет на пенсии

Кулинария

день назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Урожай взлетает до 6 кг с каждой грядки без дорогих удобрений: чем полить клубнику в цветении вместо йода и бора
Новости Казани
день назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Татарстана

53 секунды назад

Суд взыскал с «Туполева» свыше 12 млрд рублей в пользу «Татнефти»

Новости России

час назад

На кассах больше не будет как раньше: с 7 мая во всех супермаркетах вводятся новые требования

Новости Казани

час назад

В Казани за два дня изъяли 240 электросамокатов

Новости Татарстана

час назад

В Челнах возбуждены уголовные дела о краже сыра
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости Казани

2 часа назад

В Авиастроительном районе Казани отключат воду на сутки

Новости Казани

3 часа назад

В Казани изъяли 240 электросамокатов за нарушения

Не у нас

3 часа назад

В Венгрии при раскопках в шахте нашли золото и сооружения бронзового века
Как выбрать стоматологию: клиники, врачи и важн...
Гид по Казани
4 дня назад

Как выбрать стоматологию: клиники, врачи и важные нюансы