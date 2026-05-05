Над Казанью сработала система ПВО при ракетной угрозе

В ночь на 1 января над Казанью активировалась система противовоздушной обороны. По сообщениям местных жителей, взрывы и яркие вспышки в небе были зафиксированы около 01:20 по московскому времени. В момент инцидента в городе действовала объявленная ракетная опасность.

По данным на момент публикации, информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Органы гражданской защиты продолжали мониторинг ситуации.

Ракетная опасность была объявлена на территории всего Приволжского федерального округа. Сирены воздушной тревоги звучали в крупных городах региона, включая Нижний Новгород, Самару, Пензу, Ульяновск и другие населённые пункты.

В связи с угрозой 15 российских аэропортов ввели временные ограничения на авиадвижение. Ограничения коснулись воздушных гаваней Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Нижнекамска, Пскова, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Уфы, Тамбова, Чебоксар, Орска, Ижевска, Перми и Челябинска.