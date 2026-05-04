На время форума запустят дополнительные поезда до аэропорта Казани

Диляра Аминова Редактор выходного дня
С 13 по 15 мая во время проведения форума «Россия – Исламский мир» в Казани будут курсировать дополнительные поезда между аэропортом и городом. Об этом сообщила компания «Содружество».

По маршруту Казань – Аэропорт – Казань ежедневно будут ходить 14 дополнительных пригородных электричек. Поезда будут следовать без промежуточных остановок, что сократит время в пути.

Ранее из расписания был исключён пригородный поезд № 6434 Казань – Арск. Его не будут запускать с 27 апреля по 27 сентября 2026 года.

На площадке KazanForum планируется подписание соглашения о запуске нового транспортного коридора из Татарстана в Афганистан в обход Ирана. Маршрут позиционируется как альтернатива коридору «Север – Юг».

