На КазаньФоруме обсудят сотрудничество России с исламским миром

Диляра Аминова Редактор выходного дня
14 мая в Казани в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» пройдет круглый стол, посвященный развитию партнерства в области науки, технологий и экономики. Мероприятие будет организовано на базе Академии наук Республики Татарстан и включено в деловую программу форума.

Круглый стол станет частью ежегодного заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Это позволит участникам до начала пленарной сессии обсудить ключевые вопросы и обменяться позициями по актуальным темам сотрудничества.

Мероприятие организуют Группа стратегического видения и Академия наук Татарстана при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Центра научно-технологического развития, НИУ ВШЭ, РУДН, Дипломатической академии МГИМО и Финансового университета.

В работе круглого стола примут участие ученые, эксперты, представители органов власти и международных организаций. Программа включает две сессии: по стратегическому партнерству, технологиям и экономике сотрудничества, а также по инновациям и инструментам доверия.

Участники обсудят новые модели научно-технологического взаимодействия, развитие цифровых решений, применение искусственного интеллекта, вопросы технологического суверенитета и этики, включая исламскую биоэтику.

