На Горьковском шоссе образовалась пробка из-за ДТП

На Горьковском шоссе образовалась большая пробка из-за крупной аварии — одна из машин получила значительные повреждения, одно из колес было вырвано. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что в 92 автобусе в Казани завязалась драка между пассажирами. Очевидцы утверждают, что мужчина был пьян.