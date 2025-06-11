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На Горьковском шоссе образовалась пробка из-за ДТП

Одна из машин получила значительные повреждения

Казань на максималках

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На Горьковском шоссе образовалась большая пробка из-за крупной аварии — одна из машин получила значительные повреждения, одно из колес было вырвано. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что в 92 автобусе в Казани завязалась драка между пассажирами. Очевидцы утверждают, что мужчина был пьян.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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